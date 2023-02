"Mega pollaio, un pericolo per il turismo"

Mauro Carloni

Nuove proteste contro il maxi allevamento di polli a Maiolo. Il progetto continua a fare discutere. Una vicenda che si trascina ormai da tempo e che stavolta trova la voce contraria della Confcommercio riminese. Il presidente Gianni Indino si dice contrario "nel metodo e nel merito" a questo progetto "portato avanti senza confronto con le categorie economiche e i cittadini, che va nella direzione opposta a quanto auspichiamo per il futuro del nostro territorio vocato al turismo. Come si concilia questo progetto con le bellezze storiche e con gli investimenti che da anni facciamo in promozione turistica?".