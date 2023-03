Meglio le querce dei pini Ecco il piano per il verde

Se si vuole piantare un nuovo albero in città meglio una quercia che un pino. Non è una questione di asfalti, ma di ecosistema. Per macinare CO2 e migliorare la vita in un contesto urbano funzionano meglio le querce. Questa, come tante altre, sono indicazioni arrivate dal progetto LifeUrbangreen, un fronte innovativo che fa di Rimini una città all’avanguardia nazionale e internazionale nello studio del verde. Parlare di riconoscimento è riduttivo visto che questo lavoro realizzato da Anthea, è solo il primo passo verso il futuro Piano del verde, un vero e proprio piano regolatore che non riguarderà solo il Comune con i suoi parchi o viali alberati, ma anche il privato visto che nel territorio urbano ben il 50% del verde è privato. Cosa significa Piano del verde? Si tratta di uno strumento che si spinge molto più in là rispetto alla semplice scelta delle essenze. Alberi, superfici verdi, superfici da dissigillare, dunque togliere asfalto o cemento per rendere il terreno permeabile sono solo alcuni ambiti. Poi c’è la necessità di gestire le acque piovane, impedirne una troppo repentina ‘fuga’ nel sistema fognario tanto da mandarlo in tilt. Tutto questo ha una finalità: vivere meglio contarstando il repentino mutamento climatico. I dati che ieri ha presentato Tommaso Morelli per Anthea, relativi al lavoro svolto fino a oggi con LifeUrbangreen, mostrano una città mappata. Sono stati ben 26.600 gli alberi mappati sul territorio. Ognuno con le sue specificità e capacità di incamerare CO2, spazzare via le polveri sottili, offrire ombra e refrigerio per limitare l’effetto delle temperature estive. Il futuro Piano del verde, hanno precisato l’assessore all’Ambiente Anna Montini e la dirigente Chiara Fravisini, andrà nella direzione di uno sviluppo quantitativo e qualitativo del verde urbano, ovviamente tenendo conto delle caratteristiche storico-sculturali, paesaggistiche e ambientali dei luoghi considerati.

Il Piano del verde diventerà un pilastro su cui basarsi nella futura progettazione delle opere pubbliche e non, contaminando dunque anche gli interventi dei privati per avere un effetto potenziato sulla comunità. Un esempio offerto da Morelli e Filippo Piva di Pampa Studio, soggetto che con Anthea andrà a disegnare il futuro Piano, riguarda l’ipotesi di riqualificazione del parcheggio esterno al Colosseo, lungo la via Coriano. In questo caso il numero degli alberi verrebbe raddoppiato, l’asfalto eliminato dissigillando l’area, verrebbero creati dei giardini ’per la pioggia’. In un simile contesto gli alberi crescerebbero più rigogliosi e velocemente aumentando l’ombreggiamento e l’azione su CO2 e polveri sottili. Quello che farà il futuro Piano del verde, che dovrebbe essere completato entro un anno, sarà considerare la città come un grande e connesso insieme, affinché si possa migliorare la vita dei riminesi.

Andrea Oliva