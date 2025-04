Melandri dalle moto alla consolle. Sarà ospite speciale al Frontemare

Dalle piste di Moto Gp alla consolle, Marco Melandri diventa dj al Frontemare. L’ex campione delle due ruote venerdì porta in scena un dj set nel locale riminese, un mix di sonorità coinvolgenti per far ballare tutti gli ospiti. Appuntamento alle 21 con la cena spettacolo, accompagnata dalla musica di Max Monti e dall’esibizione live di Francesco Capodaqua, direttamente dal programma Amici. Dopo cena, dalle 23.30, la serata proseguirà con i ritmi firmati da Cristina Venzi, apripista all’evento clou, il set dell’ex pilota, vincitore di un Mondiale, salito sul podio ben sessantadue volte in carriera. Quello tra Marco Melandri e la musica è stato un rapporto iniziato in giovane età. "Mettere dischi è una passione che ho da quando ero piccolo – ha spiegato Melandri –. Il mio primo casco personalizzato si ispirava proprio alla mia passione, c’ero io con un mixer e dei piatti da cui partivano delle marmitte. Da quando ho smesso di gareggiare sto dedicando sempre più tempo a questo mondo". Gli appuntamenti al Frontemare continuano per tutto il weekend. Sabato arriva ‘Super star’ con l’esibizione degli Oxxxa, il giorno dopo invece una serata all’insegna dei ritmi sudamericani con il dj Marco Catalini.

f. t.