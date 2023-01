Meletti, una vita per il calcio

Riccione piange Germano Meletti, scomparso all’età di 79 anni. Un volto noto in città. Meletti, già giocatore della Riccione Calcio, poi dirigente e allenatore della Polisportiva 3 Villaggi, nonché ex ristoratore e da tempo titolare dell’autolavaggio di viale Berlinguer, dove non c’è riccionese che non sia passato. Il suo cuore ha smesso di battere per sempre ieri, dopo aver lottato per anni contro una grave malattia. Germano lascia la moglie Anna Ferri, il figlio Gianni, e i nipoti Giacomo, Giulia, Asia, Giada e Luca. Poco più di un anno fa aveva perso la figlia Sabrina, 55 anni, istruttore direttivo amministrativo del Comune di Riccione.

Germano era molto conosciuto in città, ma anche a Rimini , dove da giovane ha gestito il ristorante La Nuit, vicino la Fontana dei quattro cavalli, e il Prosit a Cesenatico. Era forte dell’esperienza fatta in vari locali come cameriere nei ristoranti della riviera, tra questi Il Moccolo di Rivazzurra, Da Lele e la Fattoria di Riccione e il Lady G di San Marino. Poi nel 1995 la svolta, quando Meletti lascia il mondo della ristorazione per dedicarsi ad altro. "Io e mio padre – racconta il figlio Gianni – abbiamo deciso di aprire l’autolavaggio in viale Berlinguer, e da allora abbiamo sempre portati avanti l’attività, dove tuttora lavoro io". Germano "è stato un grande sportivo – continua il figlio – Negli anni Ottanta è stato sia allenatore dei ragazzini che dirigente della società. Da giovane giocava a tennis e a calcio nella squadra del Riccione e all’Asar. Era tifosissimo del Milan, ecco perché decise di chiamarmi Gianni, in onore a uno dei miti rossoneri, Gianni Rivera". "Mio nonno è sempre stato benvoluto da tutti. Ed è stato proprio lui. Quando avevo quattro anni e mezzo, a portarmi a giocare a calcio", conclude il nipote Giacomo Barbanti.

Meletti viene descritto da chi lo ho conosciuto bene come una persona dal carattere forte, deciso, molto altruista, di compagnia. Le esequie saranno celebrate domani alle 15 presso la chiesa di viale Diaz, dove questa sera alle 20,30 si terrà la veglia di preghiera.

ni.co.