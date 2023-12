Melograno amaro. L’azienda in liquidazione

I guai erano cominciati in estate, quando la produzione si era interrotta bruscamente. E adesso è finita in liquidazione giudiziale la Melograno di Santarcangelo. Dopo la Fontanot, un’altra storica azienda del territorio riminese al tappeto. Fondata nel 1987 dalla famiglia Coli, la Melograno in pochi anni era diventata famosa in tutta Italia per i prodotti di quarta gamma: frutta e verdura preparate, lavate, pronte per il consumo.

Il 14 dicembre la sentenza del giudice Francesca Miconi, che ha aperto la procedura di liquidazione e ha nominato curatore Davide Gattei. Fissata al 18 aprile prossimo l’udienza per l’esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato Silvia Rossi. A proporre istanza di liquidazione – si legge nella sentenza del tribunale – sono stati il collegio sindacale della società e una sola dipendente, che vanterebbe un credito di circa 40mila euro nei confronti dell’azienda di Santarcangelo. Tra i creditori c’è anche Romagna Banca, che ha però rinunciato a presentare istanza. La decisione della messa in liquidazione della Melograno arriva dopo il difficile bilancio registrato nel 2021, mentre quello del 2022 non risulta ancora depositato.

Come per Fontanot e altre storiche aziende del Riminese finite in liquidazione (o dichiarate fallite), anche per la Melograno, amministrata e fondata da Claudio Coli, hanno pesato la pandemia e il caro bollette, così come l’aumento generalizzato dei prezzi delle materie prime. Coli aveva puntato il dito contro la grande distribuzione, che non aveva aumentato i listini dei prodotti venduti dalla Melograno. L’azienda era comunque "riuscita ad assorbire aumenti medi del 30 per cento negli ultimi 18 mesi".

Per la Melograno, dopo la procedura di liquidazione decisa dal tribunale, si chiude un’epoca. L’azienda ha come core business la commercializzazione di frutta e verdura di quarta gamma (lavata, confezionata e pronta al consumo) e di altri prodotti alimentari. La commercializzazione si era fermata alla fine del giugno scorso. Un’interruzione che aveva da subito messo in allerta i sindacati nonché l’amministrazione comunale di Santarcangelo. Il fondatore dell’azienda Claudio Coli, quando la crisi è venuta a galla, ha puntato il dito contro i mancati "aiuti di Stato" che sarebbero stati necessari per affrontare la delicata situazione del settore. I sindacati e il Comune, così come la Regione, si sono schierati da subito in difesa dei lavoratori rimasti a casa chiedendo garanzie.

Ma c’è una speranza. Secondo quanto si legge nella sentenza di liquidazione, sarebbero già in corso "contatti e trattative per la vendita degli impianti di confezionamento della società".

Andrea G. Cammarata