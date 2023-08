Melograno chiuso Il Pd: "I dipendenti vanno tutelati"

Giorni decisivi per i dipendenti del Melograno, dopo che l’azienda di Santarcangelo (specializzata in frutta e verdura di quarta gamma) ha deciso di interrompere la produzione. A casa i 72 lavoratori, anche quelli assunti a tempo indeterminato, collocati in ferie. Oggi si terrà alla Cgil l’assemblea sindacale con i dipendenti, alla quale parteciperà anche la sindaca di Santarcangelo Alice Parma. Intanto Paola Donini, segretario e capogruppo del Pd, assicura: "Siamo vicini ai lavoratori e monitoreremo attentamente la situazione del Melograno. L’improvvisa chiusura dell’attività ci ha stupito, ora è importante che venga tutelati tutti i lavoratori e che siano pagati loro gli stipendi spettanti". Ai dipendenti non è stata versata la paga di giugno. "Servono tutte le azioni necessarie – conclude la Donini – a garantire il ritorno alla normalità".