Melucci attacca Corazzi: "Si candida a segretaria Pd?. Lasci il ruolo di presidente"

Ancora non si sa quando si voterà, né con quali regole. Ma tra i ‘compagni’ volano già gli stracci, in vista del congresso del Pd che porterà all’elezione del nuovo segretario provinciale al posto di Filippo Sacchetti (dimissionario da un anno) e dei segretari dei vari circoli nel Riminese. Tra i nomi che circolano per la corsa a segretario provinciale ci sono Giulia Corazzi, presidente del consiglio comunale di Rimini, esponente dell’area dem di cui fanno parte (tra gli altri) il sindaco Jamil Sadeghovaad, il deputato Andrea Gnassi e lo stesso Sacchetti, e Christian D’Andrea, vicesindaco a San Clemente, elemento di spicco della corrente più a sinistra, quella che ha sostenuto Elly Schlein alle primarie e ha in Emma Petitti la sua leader. Stando ai rumors trapelati dagli ambienti del Pd anche la consigliera regionale Alice Parma potrebbe essere della partita (ma per candidarsi dovrebbe avere una deroga: lo statuto del Pd glielo vieta per il suo ruolo in Regione), così come il consigliere comunale riminese Edoardo Carminucci. Ma molti scommettono già sulla sfida tra la Corazzi e D’Andrea. E dopo le indiscrezioni sui possibili candidati l’ex vicesindaco ed ex assessore regionale Maurizio Melucci, esponente dell’area della sinistra del Pd (non ricopre cariche attualmente, ma è un personaggio di primo piano del partito), non le manda a dire.

"Tra le ipotesi per la candidatura c’è quella di Giulia Corazzi, la presidente del consiglio comunale a Rimini – attacca Melucci – Ricopre la seconda carica istituzionale, dopo il sindaco. Non so se la candidatura sia vera oppure solo nella fantasia di qualcuno. Non lo so e in questa fase ritengo superfluo saperlo... Dal mio punto di vista se la Corazzi si vuole candidare a segretario provinciale Pd, si deve dimettere un minuto prima dell’annuncio ufficiale dalla carica di presidente del consiglio". Per Melucci "la ragione è semplice. Per statuto del Comune di Rimini e come stabilito dalla legge, quello di presidente del consiglio è un ruolo di garanzia del buon funzionamento del consiglio e dei diritti dei consiglieri tutti, di maggioranza e minoranza". Secondo l’ex vicesindaco la Corazzi, se candidata a segretaria provinciale Pd, sarebbe "incompatibile" con il ruolo di presidente. Melucci lo dice citando lo statuto dem e conclude facendo notare che se la Corazzi mantenesse entrambi i ruoli "vi sarebbe una concentrazione di poteri in una sola persona mai vista prima nel passato".

Manuel Spadazzi