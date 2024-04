Mementi, spazio a Maddalena Crepet

La rassegna letteraria Mementi torna alla Giochi del Titano mercoledì prossimo, alle 18.30, con Maddalena Crepet e il suo ‘‘Ci siamo traditi tutti’’. Un romarzo d’esordio, che è una vera storia di guerra, quella degli anni di Piombo, degli anni’70 del terrorismo, degli scontri politici e sociali. Dell’ansia generale, e della paura di finire in mezzo al fuoco. È anche una storia d’amore. Ci sono Giorgio e Costanza, lui, un ex operaio della Breda a Milano, lei, figlia della borghesia romana. Maddalena Crepet si è laureata in Storia contemporanea con una tesi finale sul tentato omicidio del professor Sergio Lenci da parte della banda armata Prima Linea, avvenuto nel 1980. Presenterà il suo libro sul Titano mercoledì della prossima settimana, all’interno della Sala Rubino, in compagnia della giornalista Debora Grossi.