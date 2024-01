Memoria e consapevolezza possono aiutarci a creare un futuro migliore

Durante il soggiorno a Monaco di Baviera abbiamo avuto l’occasione di visitare il campo di concentramento di Dachau. Visitare Dachau non è semplice. Non lo è per le emozioni che suscita, per le riflessioni che porta con sé e per quel dolore che, volendo o meno, resta attaccato anche una volta usciti dal Memoriale. Abbiamo visto un luogo che ha eliminato ogni dignità e ogni forma di umanità attraverso l’indifferenza e la crudeltà più abissale. Il campo è una delle dimostrazioni più vere di quanto la diversità possa fare paura. Anche oggi è una realtà. Brutalità, atrocità, odio. Le risposte a tutto questo vanno assolutamente cercate e si è colpevoli nel non farlo. Essere lì ci ha procurato tristezza, angoscia, paura. Qualcuno ha detto di aver provato un’ansia indescrivibile. Come se avesse avuto costantemente paura di un pericolo imminente. L’atmosfera era pesante, di angosciante silenzio e freddo agghiacciante, di terrore. La riflessione partita dall’esperienza di Dachau si è poi estesa al mondo di oggi. Alla necessità di agire per cambiare. Tutti parlano di questo, ma nessuno fa qualcosa di concreto. Andare a visitare questo luogo insegna ad apprezzare quello che si ha ed a non sottovalutarlo e darlo per scontato. Altri aggiungono che questa visita è servita per capire che l’uomo non ha limiti. Visitare un campo di concentramento è importante, perché è necessario vedere e sentire di persona. Un’esperienza totale nel campo tanto da non avere parole e gesti per comunicare ciò che si prova. È stata un’esperienza che va al di là delle parole. E poi un suggerimento, una presa di coscienza: è importante organizzare nelle scuole esperienze del genere, perché nel mondo c’è molta ignoranza sul tema ed egoismo. Quello che si racconta all’interno dei libri non si può paragonare con quello che abbiamo visto e che ognuno può vedere con i propri occhi. E’ necessario dare voce a coloro che hanno fatto la storia senza volerlo. Riteniamo urgente costruire una coscienza collettiva nata dalla conoscenza di ciò che è stato e che non può più ripetersi. Per questo è necessario non dimenticare ma onorare la memoria.

Classe V B. Liceo Economico Sociale G.Cesare

M. Valgimigli