Memorial Campidelli oggi il gran finale

Finali oggi per il 39esimo torneo San Lorenzo, organizzato dalla Asd San Lorenzo di Riccione. Si parte alle 10 al centro sportivo comunale di viale Bergamo col diciassettesimo memorial Francesco Cortese e il tredicesimo memorial Giuseppe Corazzi, riservati alla categoria Primi calci (2014). Otto le squadre in campo. Alle 15.30, altro appuntamento col 30esimo memorial Lazzaretti, riservato ai Pulcini 2012: delle 12 squadre iniziali arrivano in finale San Lorenzo blu, Garden rosso, Misano e Serravalle academy. Alle 17 il 39° memorial Campidelli (già parroco di San Lorenzo) categoria Esordienti 2010: in finale New Academy e Garden.