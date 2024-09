Memorial Petrucci: una regata per Lallo,: "re dei catamarani"

"Chissà se arrivo", la regata - passeggiata velica che organizza il Circolo Nautico di Bellaria Igea Marina domenica 15 settembre, quest’anno sarà dedicata alla memoria di Michelangelo ’Lallo’ Petrucci, fondatore del cantiere BiMare, per anni orgoglio della nautica cittadina e nazionale, con tre titolo mondiali individuali e sei per nazioni di catamarani Classe A in bacheca (oltre a numerosi europei e italiani). Petrucci è mancato il 31 agosto 2023, a 82 anni, per complicanze di patologie che lo affliggevano da tempo.