Memorial Torroni", Gara di Pesca e Mare di Eventi al Circolo Nautico di Igea Marina"

Domenica gara di pesca per giovanissimi intitolata al compianto presidentissimo Giulio Torroni. Poi un mare di eventi nel mese di luglio quelli varati dal Circolo Nautico. Il primo è il ’Memorial Torroni’, gara di pesca riservata a bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, in collaborazione con

Romagna Banca e la Fipsas. Giovedì 6 luglio veleggiando verso Luce sul Mare: uscita in barca con ospiti a bordo i ragazzi del centro di riabilitazione di Igea Marina. Sabato 8 luglio in scena la 9a edizione di Marinara, raduno di barche storiche al porto e degustazione di piatti tipici della tradizione marinara. Il 20 luglio Veleggiando verso l’alba: l’emozione di vedere sorgere il sole in mare. Il 21 luglio il Circolo, sezione Barche Storiche, partecipa allo Sbarco dei Saraceni, rievocazione storica a cura del Comitato Borgata Vecchia.