Memorie di guerra sulla Linea Gotica

La Biblioteca Gambalunga, in collaborazione con l’Associazione Vittime Civili di Guerra di Rimini, chiude le celebrazioni per l’anniversario della Liberazione con un appuntamento di grande spessore culturale e civile: la presentazione della monumentale ricerca che lo storico Massimo Turchi ha dedicato alla Linea Gotica. L’opera, edita da Diarkos tra il 2024 e il 2025, si articola in tre volumi – L’attacco. Agosto-ottobre 1944; Il lungo autunno. Ottobre 1944-marzo 1945; L’offensiva finale. Aprile 1945 – e rappresenta una ricostruzione rigorosa e appassionata dell’ultimo fronte di guerra in Italia. Turchi affronta in modo sistematico le battaglie, le stragi, i bombardamenti e le vicende partigiane che segnarono l’Appennino e la pianura padana, ma anche i drammi civili, le scelte morali, le memorie collettive e individuali di una popolazione travolta dal conflitto. Particolare attenzione è riservata alla dimensione internazionale, con la presenza di combattenti provenienti da ben 38 nazioni, e al ruolo dell’intelligence e delle strategie militari. Una prospettiva che consente di collocare anche la storia riminese dentro la cornice più ampia del fronte italiano nella Seconda guerra mondiale. Alla presentazione, in programma oggi alle 17 nella sala della Cineteca comunale, dialogherà con l’autore lo storico Daniele Susini, responsabile scientifico di Anvcg Rimini, da anni impegnato nello studio della memoria della Shoah e della Resistenza.

L’incontro non è solo un evento editoriale, ma un momento di riflessione collettiva sul valore della memoria e sui principi di libertà e democrazia conquistati ottant’anni fa. La ricerca di Turchi, intrecciando storie locali e quadro internazionale, restituisce infatti la drammaticità e l’attualità della Linea Gotica, ricordando come i traumi del passato continuino a interrogare il presente.