Menga parla del delitto di Saman Abbas

Giammarco Menga, inviato di Quarto Grado domani alle 18,30 sarà al Palazzo del Turismo di Riccione per presentare il suo libro Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere. Il volume ripercorre uno dei casi di cronaca più sconvolgenti degli ultimi anni, la vicenda della diciottenne pakistana uccisa dalla sua famiglia a Novellara per aver rifiutato un matrimonio combinato. L’incontro, moderato da Tommaso Torri, vedrà in dialogo con Menga, il criminalista Davide Barzan e l’avvocata Marika Patrignani. L’ingresso è libero.