Rimini, 29 ottobre 2019 - Una ragazza riminese è ricoverata all'ospedale Infermi per una grave forma di meningite. La giovane, poco più che ventenne, è in pericolo di vita. Dall'Ausl confermano che si tratta di meningite, e che è stata avviata già da ieri la profilassi su tutti i familiari, gli amici e le persone che sono state a contatto con lei negli ultimi giorni.

Intanto la Regione ha deciso di continuare la campagna di prevenzione, rendendo gratuita la vaccinazione contro il meningococco di tipo B per i nati nel 2017. E' prevista inoltre la possibilità di estendere la gratuità, su richiesta, ai bambini nati nel 2014, 2015 e 2016, ovvero quelli che frequentano la scuola materna, ma solo se sono in regola con gli adempimenti vaccinali.

