Meno critiche e più soldi per il Tempio

(...) Si pensa sempre che la Chiesa non curi con attenzione il nostro “tesoro riminese”, gioiello del Rinascimento. Sempre pronti ad accusare, mai a farsi carico di nulla. Sempre pronti a parlare, talora fuori luogo, mai a rimboccarsi le maniche. Ci si dovrebbe scandalizzare molto di più per il fatto che la cura estetica e sostanziale richiesta per mantenere in efficienza questo monumento è stata ed è del tutto a carico della Diocesi.

Quanti di coloro che oggi si danno tanta pena per sottolineare questi ritardi hanno donato soltanto uno degli oltre 100.000 euro che la sola manutenzione ordinaria del Tempio costa ogni anno? E quanti hanno messo a disposizione gratuita una ora al mese per piccoli lavori di pulizia e decoro del monumento? Sarebbe invece ingiusto non ringraziare tutti coloro - e sono tanti- che esprimono il loro compiacimento per quanto la Diocesi fa per il Tempio: per la cura che ne ha e per il denaro che vi spende; per la competenza e la efficienza che vi impiega; per il tempo, le risorse, che vi dedica...

Don Danilo Manduchi