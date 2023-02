Meno critiche e più soldi per il Tempio

Don Danilo Manduchi*

Siamo consapevoli che i due fori delle viti che sostenevano le casse del vecchio impianto di amplificazione nel muro del duomo di Rimini non siano belli a vedersi. E infatti mai abbiamo pensato di lasciarli così. Da tempo la Diocesi ha incaricato un restauratore in possesso della autorizzazione della Sovrintendenza. Non ha ancora eseguito il lavoro sia perché ha impegni pregressi, sia perché in questa occasione deve sistemarerestaurare anche un elemento lapideo. Coloro che storcono il naso potrebbero trovare occasioni più serie per stracciarsi le vesti.

* economo dalla Diocesi