"Meno eventi, più decoro e promozione"

"Occorrono progetti di promocommercializzazione". L’ex presidente del consiglio, Simone Gobbi, sostiene la battaglia di Federlaberghi. "Condivido in pieno le parole del direttore Cevoli. Occorrono progetti di promocommercializzzione che siano parte di una visione strategica turistica dove posizionamento di mercato, innovazione di prodotto, e scelta dei mercati stranieri siano i capisaldi. Occorre uscire da logiche miopi finalizzate ad eventi estemporanei. Parte delle risorse andrebbe utilizzata per un forte rilancio del decoro urbano, del progetto città giardino e di opere infrastrutturali che diano finalmente quel cambio di passo della nostra città. Avevamo iniziato a ragionare su azioni promozionali. Questo processo non può fermarsi".