Meno iscritti di una partita di calcetto

Colpa di chi? Dei partiti che hanno perso appeal. Anche. Probabilmente pesa l’invecchiamento dei riti e delle regole: tessere, circoli, direzioni, assemblee. Tutte cose del secolo scorso trascinate nell’era digitale. Come potrà mai un comizio reggere il confronto con un banalissimo post sui social che rimbalza in pochi secondi su milioni di telefonini? Al resto pensano i politici, anche quelli non catalogati alla voce boomers. Mai una gioia dalla raffica di interventi che piovono a macchinetta sulle nostre teste. Al motto ‘insulta, prima o poi qualcuno si ricorderà di te’ hanno trasformato il vecchio e sonnacchioso dibbbattito politico in un incontro di wrestling. Così chi non vuole usare le mani, e una tutina aderente, se ne sta volentieri alla larga per evitare schiaffoni, in questo caso veri.

Ciao compagni, addio candidati. Meglio una serata del Festival di Sanremo, dove al massimo ci si azzuffa per il ballo del qua qua di un divo americano.

Carlo Andrea Barnabè