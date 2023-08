Meno italiani, più stranieri Ma a luglio il segno è negativo

di Mario

Crollano i turisti italiani, crescono gli stranieri, ma non abbastanza da chiudere il buco. Il mese di luglio in riviera conferma il segno ’meno’ di giugno, ma a contenere i danni sono i vacanzieri esteri. A livello provinciale calano sia gli arrivi che i pernottamenti rispetto al luglio del 2022. I dati turistici ufficiali Istat indicano che il Riminese chiude luglio con un -4,3% sul luglio precedente, con 707.851 arrivi totali. La frenata soprattutto è degli italiani, con -8,5% (502.376 turisti ’perduti’) mentre l’estero aumenta, con +7,8% nel mese, ovvero 205.475 arrivi in più. Sempre su scala provinciale è identica la percentuale di calo pernottamenti (-4,3%), che sono stati 3.522.645.

A tenere a galla la baracca, tra le cinque località costiere provinciali, è il capoluogo, che limita i danni di luglio a un -2,2% (326.653 arrivi complessivi).

Sempre in tema di arrivi a luglio Rimini è seguita da Riccione (-4,2%), Cattolica (-6,3), Bellaria Igea Marina (-7,7) e Misano (-10%).

Il dato complessivo dei primi sette mesi del 2023 vede solo il capoluogo in zona positiva sia per arrivi che per presenze, rispettivamente con +8,1 e +2,5. Col doppio segno meno le altre località, il più ’lieve’ quello di Riccione (-0,8 e -1,4%). Nel mese di luglio Riccione perde il 3% di presenze, Cattolica ne perde il 7,5%, Bellaria Igea Marina il 6,3% e Misano il 7,2%. Il bilancio gennaio – luglio vede comunque Riccione toccare quota 1.930.192 pernottamenti con un calo contenuto all’1,4% sul 2022. A Cattolica le presenze sono invece oltre 859mila, il 4,4% in meno; a Bellaria Igea Marina 1.139.467, -3,5%; a Misano 389.965 con un calo del 4,2%.

Dunque Rimini è l’unico costiero a mantenere un saldo attivo nei primi sette mesi di quest’anno: 1.063.349 arrivi (+8,1%) e 3.705.879 presenze (+2,5%). Merito del turismo estero che vede i pernottamenti aumentare del 13% e compensare il calo interno (-2,1%). I turisti stranieri pesano per oltre il 30% sulle presenze complessive. Un dato incoraggiante, ma dovuto anche alla flessione del mercato domestico. Rispetto al 2019, ultimo anno pre pandemia, su scala provinciale resta un doppio segno negativo, col -7,5% di arrivi e -12,7% di presenze, alias pernottamenti.

"Anche il riscontro Istat di luglio conferma dati che fanno di Rimini, tra i vari comuni costieri, quello con la migliore performance sul fronte degli arrivi turistici". Il sindaco e presidente di Visti Romagna, Jamil Sadegholvaad, commenta i dati ufficiali di metà estate. "Grazie all’apporto del turismo estero – continua – a un’ottima primavera, ai numerosi eventi e agli investimenti che stanno portando il capoluogo ad andare oltre il segmento turistico tradizionale per essere attrattivi 12 mesi all’anno, sull’arco dei sette mesi Rimini chiude con un bilancio statisticamente in attivo, tenendo per questo in linea di galleggiamento i numeri dell’intera provincia, per quella che è l’incidenza del solo comune capoluogo". "Rimini, rispetto al 2022 – prosegue Sadegholvaad – fa segnare dei più sul turismo tedesco, sia per quanto riguarda il dato dei sette mesi (+5,1% di arrivi) sia per quanto riguarda il mese di luglio (+6,4%) dopo la sensibile flessione registrata a giugno su tutta la riviera romagnola dovuta agli effetti degli eventi meteo climatici che hanno colpito la Romagna in primavera. Aumentano gli austriaci (+19,8 per cento), il comparto scandinavo (Finlandia + 15,1; Svezia + 22,1; Norvegia + 46,2), gli arrivi polacchi (+29,4%). Numeri positivi, nonostante il perdurare del conflitto bellico che ha di fatto azzerato il turismo russo in Riviera dal febbraio 2022, che indicano una delle direttrici di sviluppo che Rimini seguirà già nei prossimi mesi e nei prossimi anni: il sostegno allo sviluppo dello scalo aeroportuale... il parziale dei primi sette mesi dell’anno, raffrontato all’analogo periodo del 2022, segna più. E questo è un risultato tutt’altro che scontato nell’anno difficile che l’intero comparto turistico nazionale sta vivendo".