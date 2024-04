Meno macchine in centro: nuove regole per la Ztl

Nuovo regolamento in arrivo a Santarcangelo per la zona a traffico limitato in centro. Il Comune ci sta lavorando da mesi, insieme alla polizia locale, e le novità potrebbero entrare in vigore già dall’estate. L’obiettivo dichiarato è ridurre il numero dei veicoli che entrano nella Ztl, in particolare nella zona C, limitando soprattutto gli ingressi di chi non è residente. Il nuovo regolamento prevederà infatti determinate fasce orario di accesso per i non residenti, e in particolare per gli operatori del centro storico, i fornitori dei locali e tutti coloro che chiedono un permesso temporaneo, per motivi di lavoro o altro. Allo studio insomma c’è una riorganizzazione complessiva di tutta la Ztl.

Della questione se ne parla da mesi, specie dopo che il consiglio comunale ha approvato la mozione del consigliere Tiziano Corbelli (Più Santarcangelo), in cui si impegna il Comune a trovare soluzione sia per limitare le auto in centro storico, sia per la questione dei parcheggi riservati ai residenti. Le modifiche al regolamento si rendono necessarie anche per limitare il fenomeno dei tanti veicoli in sosta nella Ztl per più tempo rispetto a quello consentito. Per poter risolvere il problema il Comune ha installato un’altra telecamera, per leggere le targhe delle auto in uscita dalla Ztl. Ma non sarà possibile attivare l’impianto (pronto da mesi) fino a quando non arriverà l’atteso via libera dal ministero delle Infrastrutture. E dato che l’ok da Roma tarda, si tenterà di ovviare al problema introducendo nuove fasce orarie per l’ingresso nella Ztl. A invocare soluzioni che siano finalmente efficaci è – soprattutto – il comitato dei residenti ’Noi delle contrade’, nato nel 2020 per affrontare i problemi legati a viabilità e parcheggi nella zona del centro storico alto di Santarcangelo. Alla fine di febbraio il comitato è tornato all’attacco, chiedendo a Filippo Sacchetti, assessore alla sicurezza e candidato sindaco del centrosinistra, maggiori controlli da parte dei vigili e la soluzione definitiva alla carenza di parcheggi per i residenti.