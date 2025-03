"Meno sanzioni e più pattuglie"

"Ogni volta che passo davanti a un autovelox fisso mi sento un po’ sotto pressione – ammette Sofia Bulgarelli – Capisco che la velocità vada tenuta sotto controllo, ma mi sembra che le autorità dovrebbero concentrarsi di più sulla sicurezza e meno sulle multe. Le strade di Rimini sono trafficate, il problema vero è la mancanza di educazione stradale, non tanto i limiti di velocità eccessivi. Poi, una cosa che non capisco sono quei box (i Trubox) che in teoria servono a fare controlli con gli autovelox. Cosa stanno a fare, se sono sempre vuoti?

È solo un modo per mettere paura secondo me, ma ormai la gente ne conosce i segreti e si muove di conseguenza".