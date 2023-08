"Meno tasse e card fedeltà: così il Titano fa il pieno di italiani"

"Non è ’caccia al pieno’ nella Repubblica di San Marino come in alcuni periodi di inizio anno, ma la differenza di prezzo di benzina e gasolio, mediamente sui 20-30 centesimi a litro, per noi gestori del Riminese si fa sentire". Parla Ercole Gori, storico gestore Eni di via Marecchiese e presidente provinciale di Faib, la Federazione autonoma italiana benzinai.

"Il gap è causato da una serie di motivi: accise più basse, Iva più bassa, card fedeltà del Titano – prosegue Gori – Inoltre i colleghi sammarinesi non hanno l’obbligo di rendere pubblici i prezzi sul web ogni giorno come noi, che adesso dobbiamo anche esporre il prezzo medio regionale". Alla pompa di Fiorentino gasolio a 1,65 euro, venerdì. Ieri all’Ip di Serravalle (al ’servito’, più caro) diesel 1,74 e benzina 1,82. Al Tamoil di Castello, San Marino Città, gasolio 1,72 e benzina 1,78. All’Ip di Gualdicciolo benzina a 1,82 e gasolio 1,73 ("un record negativo per questa stazione", spiega un verucchiese in trasferta per il pieno). Nella vicina Italia, sempre ieri, gasolio 1,86 e benzina 1,94 all’Eni di Viserba, sull’Adriatica. Gasolio 1,85 e benzina 1,99 alla Esso di Torre Pedrera. Tra i prezzi top per il diesel 2,16 euro o alla pompa Q8 di via Popilia. Non dappertutto vengono esposti i prezzi medi regionali. Che ieri erano 1,83 per il diesel, e 1,93 per la benzina.