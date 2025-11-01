Meno tasse per avere più voli: "Con il piano della Regione il ’Fellini’ potrà decollare"

Meno tasse per far volare il ’Fellini’ e gli altri scali minori. Il progetto della Regione piace tantissimo al sindaco Jamil Sadegholvaad. "Aspettiamo con fiducia il piano che sta preparando il governatore Michele de Pascale, che è persona pragmatica e che conosce molto bene i territori e le problematiche legate agli scali". L’idea è semplice quanto efficace: sgravi fiscali per le compagnie aeree che sceglieranno di effettuare i voli negli aeroporti minori. L’idea maturata in via Aldo Moro intende aiutare tutti e 3 gli scali minori in regione, ovvero Parma, Forlì e Rimini, inserendoli in un sistema complessivo che avrà al centro il ’Marconi’ di Bologna, aeroporto che anche quest’anno viaggia sui 10 milioni di passeggeri. Gli sgravi fiscali alle compagnie per volare negli scali minori è una soluzione già adottata anche da altre regioni. "L’abolizione dell’addizionale comunale per i vettori che effettuano voli nei piccoli aeroporti non è una novità assoluta in Italia – ricorda il sindaco – Calabria, Friuli, Abruzzo, Sicilia già applicano la detassazione. Adeguarci consentirebbe al ’Fellini’ e agli altri aeroporti più piccoli di restare competitivi. E offrirebbe uno strumento in più per attirare più tratte, più voli, più compagnie aeree".

L’obiettivo di Palazzo Garampi è accelerare il piano di rilancio del ’Fellini’. "Il nostro aeroporto ha recuperato terreno dopo lo shock per l’assenza dei passeggeri russi. Che, non dimentichiamolo mai, per Rimini valevano quasi 500mila pernottamenti turistici all’anno. Ma anche a fronte di un ottimo lavoro del nostro aeroporto occorrono nuovi impulsi dalle istituzioni, del tipo di quelli su cui sta mettendo mano la Regione". Con iniziative come quella che de Pascale intende mettere in atto, il traguardo dei 3 milioni di passeggeri entro i prossimi 10 anni che si è data Airiminum (società di gestione del Fellini) non è un miraggio.

Andrea Oliva