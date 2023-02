Meno turisti, ma la ‘stessa’ tassa di soggiorno

Un milione di presenze turistiche in meno rispetto al 2019, ma in Comune possono comunque festeggiare per incassi dell’imposta di soggiorno tornati sui livelli precedenti alla pandmeia. Non si tratta di un miracolo contabile, ma di un cambiamento nella clientela che sceglie Rimini. Se i soldi incassati con l’imposta sono stati 9 milioni e 739mila euro nel 2022 contro i 9 milioni e 852mila euro del 2019, è perché ci sono stati più pernottamenti nelle strutture a quattro e cinque stelle rispetto al passato, cosa che da un punto di vista delle entrate ha compensato le minori presenze nelle rimanenti tipologie di strutture alberghiere. Nel frattempo è migliorato anche il dato del recupero dell’evasione riferito alla tassa versata dai turisti agli alberghi. Il Comune ha recuperato 257mila euro rispetto ai 120mila dell’anno precedente. "Rimini nel 2022 è progressivamente tornata sui livelli pre pandemici – spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad –. E l’inizio del 2023 è eccellente, con un gennaio trainato dalla performance di un Sigep da tutto esaurito, un febbraio che vede in questi giorni partire un’edizione di Beer & Food Attraction con numeri superiori anche alle edizioni pre Covid e circa 300 alberghi aperti. E ancora, un marzo spinto da Enada, Key Energy, il ritorno di Mir e dei grandi raduni religiosi al Palacongressi". Oltre le fiere la primavera promette soddisfazioni per i ponti attesi.