Mensa e scuolabus, crescono i costi

Più fondi per il sostegno dei bambini e ragazzi fino a 19 anni certificati con legge 104 nel Comune di Misano. Il numero degli aventi diritto, spiegano dal Comune, arriva a 53, come un anno fa, ma le risorse impegnate dall’amministrazione crescono di 50mila euro arrivando a superare il mezzo milione di euro. Per l’assistenza infermieristica scolastica, invece, i fondi destinati sono circa 25mila euro, anche in questo caso in aumento. Impegnate importanti risorse per il trasporto scolastico a causa del caro carburante. Usufruiscono del servizio circa 200 bambini. Sono state attivate 6 linee. La spesa per il servizio sale dai 195mila euro dello scorso anno a circa 250 per l’adeguamento del costo carburante e altre imposte, ma le entrate restano di 34mila euro, rimanendo invariato il costo dell’abbonamento. Aumenta anche la spesa per la mensa scolastica, che sale a 600.000 euro per far fronte all’inflazione e all’incremento dei costi delle materie prime e dei trasporti.