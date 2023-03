Mensa gratuita per 35 profughi dell’Ucraina

Mensa gratuita fino a giugno per i piccoli profughi ucraini nelle scuole comunali, materne ed elementari. La giunta del Comune di Rimini ha deciso di garantire fino alla fine dell’anno scolastico la gratuita delle mense per i piccoli che arrivano dall’Ucraina dove il confitto prosegue e non ci sono segnali di una tregua o di un percorso di pace da avviare. Cadono le bombe sulle case ucraine e diverse famiglie continuano a trovare un ricovero in riviera. Al momento sono 35 i bambini e le bambine con lo status di profughi, ospitati nelle strutture scolastiche del Comune. Il numero risente delle dinamiche del conflitto bellico con aumenti e diminuzioni nel corso dei mesi. La giunta ha voluto e dovuto scrivere l’atto con cui rende gratuite le mense per dare continuità a livello locale ad un servizio che fino ad ora, con differenti misure di inclusione sia nazionali che regionali ha garantito la gratuità della frequenza e del servizio di refezione scolastica ai minori arrivati dall’Ucraina fino. D’ora in poi ci penserà il Comune che al momento ha concesso la gratuità della mensa fin alla fine dell’anno scolastico, ma si è già detta disponibile a prolungare questa possibilità fino alla fine dell’anno, se le colombe della pace continueranno a girare al largo dell’Ucraina. "Rimini è stata pioniera - spiega la vicesindaca Chiara Bellini – nell’accoglienza educativa delle piccole e dei piccoli profughi del conflitto russo ucraino, attraverso una serie di progetti ed iniziative dentro e fuori i percorsi scolastici tradizionali, che hanno visto la presenza di molti minori. Alcuni sono tornati a casa, altri hanno cambiato città, altri, come i trentacinque attualmente presenti, stanno frequentando le nostre scuole".