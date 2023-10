Mensa scolastica, più contributi

Più contributi per la mensa scolastica alle primarie, è stato innalzato il limite Isee da 15 a 18mila euro per poter fare domanda di accesso alle risorse. Si tratta di un’altra misura che l’amministrazione comunale di Cattolica ha voluto mettere in campo a sostegno delle famiglie con minori. Il bando per la formazione della graduatoria è stato pubblicato il 9 ottobre sul sito del Comune. La domanda può essere presentata unicamente online fino alle ore 12 del 24 novembre. Legittimate a partecipare al bando le famiglie residenti nel territorio del Comune in cui sono presenti bambini iscritti e frequentanti le scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Cattolica che usufruiscono della mensa. "L’amministrazione vuole essere a fianco delle famiglie con minori che frequentano le nostre scuole elementari" spiega l’assessore Nicola Romeo.