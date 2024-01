Mense scolastiche: contributi a 70 nuclei

Quasi 52mila euro per sostenere 70 nuclei famigliari in difficoltà. Sono i contributi erogati dall’ amministrazione comunale cattolichina per la mensa scolastica a favore di famiglie con figli che frequentano le scuole primarie di Cattolica e con un Isee fino a 18mila euro. Lo scorso ottobre la giunta Foronchi aveva emanato un bando per la concessione del sostegno a fronte delle emergenti difficoltà economiche affrontate negli ultimi 3 anni dalle famiglie residenti: alla scadenza del termine sono risultate accolte ben 70 domande. Saranno quindi erogati contributi pari a 51.869,91 euro che aiuteranno le famiglie beneficiarie a sostenere il costo per la mensa fino alla fine dell’anno scolastico. "La nostra amministrazione – spiega l’assessore ai Servizi socio-sanitari Nicola Romeo (nella foto) – rivolge particolare attenzione al sostegno della genitorialità anche attraverso interventi come questo che tendono a ridurre il costo per le famiglie con minori che frequentano la scuola primaria. Abbiamo così aumentato sensibilmente le risorse comunali destinate al pagamento delle quote previste per l’utilizzo della mensa scolastica, portando il limite di Isee richiesto per partecipare al bando a 18mila euro, e ridefinendo in modo più equo i criteri di distribuzione del contributo alle famiglie in rapporto al numero di figli che utilizzano la mensa scolastica".