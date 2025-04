Mercadini porta in scena ‘Moby Dick’ a Poggio Torriana

Moby Dick di Roberto Mercadini sarà in scena domenica alle 17.30 alla Sala teatro di Poggio Torriana. L’appuntamento chiude la seconda parte di Mentre vivevo, la rassegna di teatro e arti contemporanee, curata da quotidianacom con il sostegno del Comune di Poggio Torriana, che accoglie artisti che attraverso un personale linguaggio si soffermano sulle sfaccettature della realtà.

Lo spettacolo di Roberto Mercadini è un viaggio negli abissi marini e in quelli della parola, a caccia della balena bianca e dei suoi misteri. "Moby Dick non si può narrare, sebbene molti abbiano tentato – spiega Mercadini –. Che può farne allora un narratore? Può far brillare alcuni frammenti incandescenti e far intuire per sintesi, l’intera luce, l’intero calore del magma. Affrontare la grande balena bianca dà una sorta di vertigine: sembra di percepire la complessità del mondo, la sua molteplicità, le innumerevoli cose che accadono allo stesso momento o che sono connesse l’una all’altra".

Per info sullo spettacolo e prenotazioni: 327 119 2652 (anche WhatsApp).