Mercati più grandi, cambia la viabilità

Si allargano i mercati settimanali. Più ampi nei mesi estivi rispetto all’assetto invernale.

Cambia anche la viabilità: divieto di sosta e transito, durante i giorni di mercato dalle 5 alle 14 nelle vie del ’quadrilatero’ attorno al Comune per il mercato del mercoledì, ossia via De Gasperi, via Caduti per la Libertà, via Pavese e via Don Milani. Lo stesso provvedimento riguarda via Calatafimi e piazza Falcone e Borsellino a Igea Marina, nella porzione a mare di via Pertini, in occasione del mercato del venerdì.