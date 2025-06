Mercatini d’estate, ecco mappa e orari degli allestimenti

L’estate 2025 a Bellaria Igea Marina conferma l’appuntamento con i mercatini serali. Il più esteso sarà quello di via Perugia - attivo tutte le sere fino al 15 settembre - con apertura dalle 19 alle 23.30 a giugno e settembre, e fino a mezzanotte nei mesi centrali.

Nei restanti punti della città, i mercatini si alterneranno ogni sera: martedì in via mar Jonio, mercoledì in via Ovidio, giovedì in via Italia, venerdì in piazza Matteotti e sabato in piazza Marcianò, tutti dalle 19 alle 23. A questi si aggiunge il mercato enogastronomico del venerdì in via Ennio, anticipato alle 18.

Un calendario ricco nel segno della tradizione.

a.d.t.