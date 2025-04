Mercatini di primavera nel cuore dell’Isola

"Fiorisce la primavera a Bellaria Igea Marina, non solo nei giardini ma anche nel cuore della città". L’assessore al turismo Milena Casali presenta il ritorno dei ‘Mercatini di primavera’, in programma oggi e domani nel centro commerciale naturale dell’Isola dei Platani. Un appuntamento atteso, che ogni anno trasforma il viale in una passeggiata tra colori, profumi e sapori. Dalle 9 alle 20, gli stand degli operatori vivaisti e degli artigiani del gusto accoglieranno cittadini e visitatori, offrendo un’esperienza che intreccia natura, tradizione e scoperta. Non mancheranno infatti proposte gastronomiche tipiche, curiosità botaniche e idee per decorare giardini e balconi.

"Bellaria Igea Marina prosegue il suo palinsesto primaverile – spiega l’assessore – La città accoglie turisti e sportivi, con l’entusiasmo di chi crede nella bellezza dei luoghi e nella qualità dell’accoglienza. Dopo l’ottima affluenza registrata nel periodo pasquale, ci aspettiamo un bis all’altezza. Il viale si sta preparando a mostrarsi nella sua veste migliore, grazie anche alla collaborazione degli operatori economici. L’obiettivo è lavorare con passione e determinazione, offrendo eventi che siano davvero sentiti e partecipati".

I Mercatini di primavera si confermano così non solo evento di richiamo, ma anche simbolo della vivacità culturale e turistica di una città che continua a investire su qualità, territorio e bellezza.

a. d. t.