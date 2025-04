Mercatini nell’Isola e pure l’orto urbano

Mercatini di primavera: domani in scena nell’Isola dei Platani. Nell’occasione, a cura de La Banca del Tempo, si terrà anche la presentazione dell’Orto urbano - allestito in vasi - in stazione, a Bellaria. "La realizzazione degli orti urbani– spiegano i promotori – è un sistema green sempre più diffuso, per riqualificare aree urbane degradate, per migliorare la qualità della vita nei quartieri e per favorire lo sviluppo del verde in città. in occasione dei Mercatini di primavera, sarà possibile collaborare nella realizzazione dell’orto - anche i bambini saranno coinvolti con laboratori dedicati".