Mercatini, nuove regole anti-abusivi

Giro di vite dell’amministrazione cattolichina sui mercatini abusivi all’interno dell’organizzazione estiva delle esposizioni artigianali all’aperto. Il consiglio comunale ha approvato giovedì sera il nuovo regolamento "sulle modalità di svolgimento dei mercati riservati agli operatori delle opere del proprio ingegno creativo". D’ora in avanti dunque vi saranno riferimenti più precisi e certi, anche in ambito di controlli e limitazioni. "I mercatini devono essere codificati sulla base di una normativa comunale – ha spiegato il vice sindaco e assessore alle Attività economiche Alessandro Belluzzi –. Abbiamo voluto dare una risposta a un vuoto che il nostro Comune aveva sulla regolamentazione di questo settore. Ci siamo trovati, infatti, in passato ad affrontare anche casi di mercatini irregolari, addirittura allestiti in zone centrali della città da privati nel proprio atrio di casa. Una situazione inaccettabile sia sotto il profilo del decoro che dell’equità nei confronti di chi partecipa a mercatini autorizzati e paga l’occupazione del suolo pubblico o il piano della sicurezza".

Dunque una svolta, anche per il prossimo futuro del quartiere centrale di Cattolica ed in prospettiva anche di una riqualificazione dell’assetto urbanistico: "Ora grazie a questo atto il quadro generale e ben chiaro – continua Belluzzi – questo aiuterà anche le forze dell’ordine sul fronte dei controlli e sanzioni. Sarà poi una delibera di giunta a stabilire i criteri più dettagliati dei singoli casi in base alle indicazioni dell’amministrazione comunale. Fino ad ora, nella nostra città l’unico mercatino di questo tipo autorizzato dall’amministrazione comunale era stato quello sul lungomare. E come ho già ribadito n consiglio comunale: l’esperienza di questa estate, la prima portata avanti con la nuova opera pubblica completata, il lungomare appunto, per quanto concerne l’amministrazione, è stata positiva e ritengo che ci siano assolutamente le condizioni per proseguire in questa direzione. A breve è mia intenzione convocare gli operatori per avere anche naturalmente un loro riscontro" conclude Belluzzi.

In una città in crescita a livello di arredi urbani ma anche interessi turistico-commerciali il nuovo regolamento potrà garantire certamente un’organizzazione migliore ed un giusto e corretto ampliamento dell’offerta.

Luca Pizzagalli