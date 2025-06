Mercatino a Fontanelle: iscrizioni aperte

Sono aperte le prenotazioni per partecipare al ‘Mercatino dello Spaccio - Giornata dello Scambio e del Riuso’, in programma il 28 giugno dalle 15 alle 21 nel parco Vittime Civili del II Agosto in viale Sicilia angolo Limentani, nel cuore del quartiere Fontanelle. L’iniziativa si inserisce nel progetto di rigenerazione urbana ‘Laboratorio Fontanelle’, promosso dal Comune e dalla Polizia locale, ideato da Città Teatro con la direzione artistica e organizzativa di Giorgia Penzo e Francesca Airaudo.