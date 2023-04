Mercatino artigianale, sugli stalli è fumata nera

Nuova proposta dell’amministrazione comunale, tramite il sindaco Franca Foronchi e il vicesindaco Alessandro Belluzzi, agli operatori del mercatino artigianale, per il tratto di lungomare di fronte ai Giardini de Amicis: "La proposta prevede ogni sera, sette giorni su sette, la possibilità di 11 stalli occupati secondo un calendario di turnazioni quotidiane da prestabilire – spiega l’amministrazione comunale – Il numero di operatori aumenta da 19 a 22, a questi si richiede anche di riservare un piccolo spazio del proprio banco da adibire alle produzioni da realizzarsi in loco. Ci sarà pure un parcheggio per carico e scarico adiacente al mercatino stesso. L’intenzione dell’amministrazione è di lasciare la possibilità agli operatori di autogestirsi nella turnazione e nell’occupazione degli spazi. Qualora questo non accadesse il Comune si farà carico di predisporre un calendario nel rispetto dell’equità".

Ma gli operatori ci tengono a precisare: "Ad oggi sebbene il Comune accetti la rotazione, decide di aumentare le domande da 19 a 22 e riduce i posteggi serali da 12 a 11. E così il lavoro si riduce a pochissime serate che non permettono il nostro sostentamento. Ci troviamo a lavorare meno della metà dei giorni, e per noi questo è davvero molto poco. Non ci permette proprio di sopravvivere. La decisione, molto onorevole, di aumentare il numero di adesioni di artigiani, senza tuttavia prevedere un suolo pubblico adeguato per tutti, suona come una presa in giro. Al Comune chiediamo – osservano gli operatori – se per quest’anno fosse possibile lasciare le bancarelle in numero di 18, o di aumentarle a 22, per garantire ad ognuno il suolo pubblico idoneo. Noi riteniamo che lo spazio ci sia, magari riducendo l’occupazione a 5 sere, perché in tal modo il lavoro sarebbe più dignitoso per i partecipanti".