Mercatino dell’usato e presepi a Serravalle

Il centro storico di Serravalle si anima da oggi a lunedì con una mostra di presepi dal mondo (collocate nelle vetrine e negli spazi esterni) e un mercatino dell’usato per la solidarietà (al numero civico 33 di via Ezio Balducci). "Con queste iniziative – spiegano dal centro sociale S.Andrea – si vuole valorizzare il profondo significato del Natale richiamato con forza dal presepe in tutte le culture, legandolo anche ad un piccolo grande gesto concreto di condivisione". Il ricavato del mercatino sarà destinato all’Associazione accoglienza della vita che svolge il prezioso lavoro di aiuto alle mamme in difficoltà, a Padre Giorgio Bender, missionario in Mozambico, per la realizzazione dell’Istituto Agrario San Francisco a Jecua e all’Avsi San Marino per il sostegno di opere educativi in diverse parti del mondo. Il mercatino dell’usato sarà aperto dalle 15 alle 19.