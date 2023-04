Mercatino estivo, via alle domande "Abbiamo previsto 11 postazioni"

L’amministrazione comunale di Cattolica ha deciso in merito all’organizzazione del mercatino artigianale in zona lungomare per l’estate alle porte. Da domani, ed entro il 14 maggio 2023, sarà possibile presentare al Comune di Cattolica le domande per partecipare al "Mercatino estivo delle opere del proprio ingegno a carattere creativo", previsto per la stagione estiva 2023 sul Lungomare Rasi Spinelli, nell’area ubicata tra i bagni 51 e 52.

Il periodo di svolgimento sarà tutti i giorni dal 1° giugno al 30 settembre 2023 tra le ore 19 e le 23.30 (orario comprensivo delle operazioni di sistemazione e rimozione delle attrezzature). "Durante l’ultima seduta di giunta comunale – spiega il vicesindaco ed Assessore alle attività economiche, Alessandro Belluzzi – abbiamo approvato la regolamentazione dei due mercatini estivi, sul lungofiume Ventena e per gli operatori del proprio ingegno sul lungomare Rasi-Spinelli.

Per quest’ultimo – dice : abbiamo avuto un confronto molto ampio con gli stessi operatori. Riteniamo che quest’ultima soluzione vada nella direzione delle richieste presentate nella lettera protocollata prima dell’ultimo incontro. Ci venivano richieste 12 postazioni, ne abbiamo concesse 11 e con un calendario di turnazione, come sempre proposto dagli operatori, ci sarà la possibilità di partecipazione a quattro nuovi operatori". Poi Belluzzi continua: "Mi spiace – osserva il vicesindaco di Cattolica – per le polemiche che si sono innescate. Ribadiamo le motivazioni di base che ci hanno portato a questa soluzione. Innanzitutto, una scelta politica che tenga conto della rimodulazione degli spazi sul nuovo lungomare. Quindi, rendere il più possibile agevole il passaggio ai pedoni, alle famiglie con carrozzine, alle persone con disabilità. Gli spazi pubblici, come ad esempio marciapiedi, piazze, giardini devono essere funzionali innanzitutto ai cittadini. Aggiungo che la necessità di creare una turnazione permette anche ad altri soggetti di avere la possibilità di partecipare al mercatino estivo e va ad evitare una certa stanzialità in una posizione strategica, per 7 giorni su 7 per quattro mesi, a fronte di un piccolo canone di occupazione". Da domani, dunque, sarà possibile presentare domanda.

Luca Pizzagalli