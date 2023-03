Mercatino sul lungomare a Cattolica: si cercano spazi per gli artigiani

L’assessore alle attività produttive Alessandro Belluzzi interviene sul tema degli spazi per gli artigiani nel mercatino estivo al lungomare. "Una nostra prima proposta era quella di prevedere, per motivi di spazi, solo 12 posteggi, sui 19 precedenti, utilizzando il criterio dell’anzianità di richiesta per selezionare quali espositori poter mantenere. Allo stesso tempo è stata formulata anche una seconda ipotesi: tutti i 19 soggetti in piazza del Mercato coperto. Tuttavia queste due ipotesi non hanno ottenuto apprezzamento dagli operatori coinvolti. Altre due ipotesi: lo spostamento dei posteggi al lungocanale Ventena oppure lungo via Pascoli. Quest’ultima proposta da verificare prioritariamente con i residenti e le attività di quell’area. L’amministrazione ha cercato, dunque, di venire incontro agli operatori proponendo soluzioni di qualità. Inoltre va detto che la viabilità cittadina cambia con il nuovo lungomare. Fino allo scorso anno – precisa Belluzzi – gli operatori per le operazioni di montaggio dei loro spazi utilizzavano aree di parcheggio riservate ai motocicli. Il nuovo lungomare non prevede più tali aree, con il rischio concreto di andare ad occupare porzioni di strada strategiche per la sicurezza dei ciclisti e della viabilità. Attendiamo un riscontro da parte degli artigiani entro la fine del mese".