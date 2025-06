Mercato coperto: al via i primi lavori di sistemazione

Il progetto per realizzare il nuovo Mercato coperto è finito nel cassetto, dopo che il piano (presentato da Renco e Conad) è stato bocciato. Ma la struttura, tornata sotto la gestione del Comune da gennaio, ha assoluto bisogno di essere riqualificata. Serviranno almeno 3 o 4 milioni di euro per i vari interventi necessari, che saranno eseguiti per stralci nel corso degli anni. A settembre si parte con la prima serie di lavori, per la quale il Comune ha stanziato 200mila euro. Si interverrà sul tetto, saranno sistemati i soffitti del piano seminterrato, verranno sostituite vetrate e porte obsolete con nuovi infissi e sarà rinnovata anche una parte degli impianti. Con il secondo stralcio, che verrà eseguito a partire dalla fine dell’anno, si interverrà invece per sistemare i adeguare i banchi dell’ortofrutta, rifare i bagni e realizzare altri lavori di riqualificazione all’interno della struttura.