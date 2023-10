Mercato coperto, bando per assegnare posteggio vacante

È uscito il bando per assegnare in concessione (fino al 31 dicembre 2032) il box numero 8 del Mercato coperto di Cattolica, destinato agli alimentare. Si tratta di un’area di vendita al pubblico di 24 metri quadrati, più altri 19 metri per cottura e preparazione dei cibi. Gli interessati potranno fare domanda al Comune entro il 15 novembre. "La tariffa annua prevista per i posteggi al piano rialzato del Mercato coperto è 201 euro a metro quadrato – ricorda il Comune – per un totale di 10.544 euro da versare in quattro rate". Il Mercato coperto nel periodo invernale è aperto tutti i giorni (dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30) a eccezione del martedì pomeriggio e della domenica. In estate poi gli orari cambiano.