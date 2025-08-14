Mercato coperto, cantiere in vista: 200mila euro per riqualificare porte, finestre e alcuni impianti

Un primo intervento da 200mila euro per sistemare il Mercato coperto. Dopo il diniego al progetto da 27 milioni di euro (presentato da Renco e Conad) per demolire e ricostruire la struttura, il Comune si trova oggi a dovere intervenire sul Mercato coperto per adeguarlo e sistemarlo. Dal primo gennaio si è sciolto il consorzio di gestione formato dagli operatori (la convenzione non poteva più essere rinnovata) ed è il Comune ad avere a gestione diretta della struttura. Che ha bisogno di numerosi lavori. Così nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria. Si tratta di lavori la cui impellenza è emersa nel corso di sopralluoghi tecnici condotti a inizio anno.

Per i primi lavori, affidati ad Anthea, si prevede un investimento di circa 200mila euro. I lavori saranno realizzati e completati entro la fine dell’anno. In particolare, il progetto del primo stralcio prevede la manutenzione del manto di copertura, per eliminare il problema delle infiltrazioni, lavori di ripristini localizzati ai soffitti del piano seminterrato con rasature ad intonaco e tinteggiatura, la sostituzione localizzata di vetri e porte, la sostituzione di parti impiantistiche degli impianti esistenti.

Con il secondo stralcio, invece, gli operai andranno a intervenire sull’adeguamento dei banchi del settore ortofrutta e sul rifacimento dei servizi igienici sia per il pubblico che per gli operatori. Inoltre sono stati previsti altri lavori di manutenzione varia della struttura.