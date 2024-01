Mercato coperto: guerra tra Comune e operatori

La battaglia dell’Imu sul Mercato coperto. La vicenda si trascina da anni, da quando il Comune inviò l’ accertamento dell’imposta, chiedendo al consorzio degli operatori del Mercato coperto una somma complessiva di circa 200mila euro. In realtà le cause pendenti sono tre e si riferiscono a tre diversi periodi, con accertamenti tra il 2007 e il 2016. La commissione tributaria provinciale di Rimini aveva accolto i ricorsi del consorzio per la prima causa, ma in appello la commissione regionale ha ribaltato l’esito accogliendo le ragioni del Comune. Il consorzio ha infine impugnato in Cassazione la sentenza e l’amministrazione ha deciso di resistere. Secondo i ricorrenti, il pagamento delle imposte non può essere a carico del consorzio, ma dei singoli operatori che usufruiscono degli spazi. Per Palazzo Garampi al contrario la concessione comprende l’intero immobile. A pagare quindi dev’essere il consorzio, a cui è dato in concessione.