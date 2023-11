Mercato coperto, lavori in estate. Restano i dubbi degli operatori

Il nuovo Mercato coperto? Ruspe (forse) nel 2025, mentre la prossima estate dovrebbero iniziare i lavori per la sede temporonea che ospiterà gli operatori nell’area del Settebello. A fare il punto è stato l’altra sera in consiglio l’assessore Juri Magrini, in risposta a Enzo Ceccarelli della Lega. È iniziata proprio in questi giorni (martedì) la conferenza di servizi, con la quale tutti gli enti preposti saranno chiamati a esaminare e dare un parere sul progetto del nuovo Mercato coperto. Progetto da 27 milioni a cura del colosso immobiliare Renco, che realizzerà nel nuovo Mercato coperto anche ristoranti e bistrot e la nuova sede del Centro per l’impiego. Magrini ha spiegato che "probabilmente all’inizio dell’estate 2024 potranno partire i lavori per realizzare il Mercato coperto temporaneo al Settebello. Una volta che la struttura sarà terminata e gli operatori traslocheranno, potranno partire i lavori per la demolizione e ricostruzione del nuovo Mercato coperto". Ceccarelli aveva sollevato vari dubbi sulla nuova struttura e sui parcheggi, ma l’assessore ha assicurato che "non ci saranno modifiche per i parcheggi pubblici e pertinenziali". Respinte poi le altre accuse del leghista: "Non è stata fatta nessun nessuna operazione di favore al Mercato coperto". Intanto, in questi giorni, l’amministrazione ha incontrato il consorzio degli operatori del Mercato coperto per illustrare in tutti i dettagli il progetto. "La nuova struttura è sicuramente bellissima – dice il direttore del consorzio Marziano Tamburini – Ma nel progetto permangono alcune criticità sulla disposizione dei banchi e sugli altri aspetti commerciali. Abbiamo chiesto di fare alcune modifiche per andare incontro alle esigenze degli operatori".