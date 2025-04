Mercato coperto, l’ora della verità. Renco e Conad sperano ancora nell’ok

È l’ultima chiamata per il nuovo Mercato coperto. Se neanche l’ultima versione del progetto presentata da Renco e Conad non convincerà il Comune e gli altri enti competenti, non se ne farà più nulla. Ieri sono scaduti i termini per consegnare i pareri. Entro un mese dovrà essere riunita di nuovo la conferenza dei servizi, formata da tutti gli enti chiamati a dare – o meno – l’autorizzazione al progetto del Mercato coperto.

Bocche cucite da Renco e Conad, in attesa che la conferenza dei servizi si esprima. La partita è delicatissima. Da quando hanno vinto il bando (nel 2023) per il nuovo Mercato coperto, Renco e Conad hanno dovuto modificare più di una volta il progetto, a seguito delle numerose osservazioni e della richiesta di integrazioni pervenute dagli enti. Renco, colosso immobiliare impegnato a Rimini anche nella costruzione del nuovo quartiere residenziale all’ex corderia a Viserba, ha affidato il progetto per il nuovo Mercato coperto all’architetto Paolo Desideri, dello studio Abdr di Roma. Una firma nel mondo dell’architettura: suo anche il progetto di riqualificazione del Real Albergo dei poveri di Napoli, uno dei palazzi storici più grandi d’Europa. Tra i consulenti di cui si è avvalsa Renco in questi anni c’è anche l’ex sindaco Andrea Gnassi. Il progetto di Renco e Conad prevede un Mercato coperto a 4 piani, con spazi per ristoranti e bar in quelli superiori, un’ampia terrazza panoramica, la riqualificazione di tutta l’area esterna.

Un investimento da oltre 27 milioni, poco gradito a molti operatori del Mercato coperto sia per i disagi che il cantiere comporterebbe (e il trasferimento temporaneo all’area del Settebello) sia per i nuovi canoni richiesti. Un progetto che non convince appieno nemmeno Palazzo Garampi. Lo stesso Stefano Zannoni, titolare del supermercato Conad del Mercato coperto, ha ammesso che "la situazione è complicata". Ma Renco e Conad sperano ancora nel via libera.

Manuel Spadazzi