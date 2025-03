"Mercato coperto, nessuna decisione definitiva"

In relazione all’articolo ‘Nuovo Mercato coperto. Anche l’ultimo progetto della Renco non convince. Ora rischia di saltare tutto’, apparso a pagina 3 dell’edizione riminese

de ‘Il Resto del Carlino’ in data giovedì 13 marzo 2025, riceviamo

e pubblichiamo dall’ufficio stampa del Comune:

"Il progetto per il recupero del mercato coperto è allo stato attuale oggetto

di una conferenza di servizi, formata da diversi Enti indipendenti, i cui esiti non sono né definitivi né conseguentemente noti. Per questo risulta errata e fuorviante l’anticipazione di un giudizio, a procedura in corso, così come più volte riportata nell’articolo in oggetto.

Si ribadisce che il fine dell’amministrazione comunale è stato, fin dall’inizio,

ed è quello di perseguire

ad ogni passaggio tecnico amministrativo il fine del pubblico interesse , in ogni suo aspetto, tecnico, economico, sociale ed ambientale".