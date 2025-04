Mercato coperto sotto assedio: "Prigionieri di gruppi di sbandati tra risse, furti e molestie ai clienti"

Rimini, 29 aprile 2025 – Siamo costantemente assediati da gruppi di sbandati e ladri. Nonostante i continui interventi delle forze dell’ordine. Gli operatori del Mercato coperto non sanno più come fare. Anche sabato i carabinieri sono dovuti intervenire per due volte, in mezzora, per i problemi causati da chi staziona fuori dal Mercato coperto. Alle 17,30 i militari si sono precipitati per sedare alcuni che, ubriachi, molestavano alcuni clienti e passanti. Uno di loro aveva anche tentato di rubare all’interno del supermercato. I carabinieri, una volta sul posto, hanno fermato un uomo: non aveva i documenti, è stato portato in caserma per l’identificazione. Mezzora dopo, verso le 18, il secondo intervento dei militari, richiamati lì perché uno degli sbandati che ’frequenta’ abitualmente la zona del Mercato coperto andava in giro con i pantaloni abbassati.

Scene di ordinaria follia, che si ripetono quasi quotidianamente. "Purtroppo queste situazioni sono all’ordine del giorno – dicono alcuni operatori del Mercato coperto – Va detto che i controlli delle forze dell’ordine sono costanti: vengono quotidianamente, anche più di una volta al giorno". Da gennaio il Mercato coperto è gestito direttamente dal Comune, che ha chiesto anche alla polizia locale di fare passaggi giornalieri per presidiare la zona. "Ma le forze dell’ordine spesso hanno le mani legate – dicono alcuni commercianti del Mercato coperto – Fermano queste persone, le identificano, in alcuni casi scattano le denunce, ma poi loro tornano qui a causare problemi alle attività, ai clienti, ai passanti". Una situazione che va avanti così da anni. Più volte gli operatori hanno presentato esposti per i problemi di ordine pubblico, i furti, le risse che accadono frequentemente.

"Cerchiamo di fare il possibile per presidiare la zona. Poliziotti, carabinieri e vigili vengono qui praticamente tutti i giorni, ma la situazione è questa – allargano le braccia gli operatori del Mercato coperto – Purtroppo abbiamo a che fare con sbandati che stazionano qui davanti, infastidiscono la gente. E c’è chi si intrufola dentro per rubare, soprattutto nel supermercato". Alcuni balordi sono volti noti alle forze dell’ordine, più volte identificati non solo al Mercato coperto ma anche al parco Cervi, alla stazione e in altri luoghi del centro storico. Ma se ne fregano di denunce e fogli di via.