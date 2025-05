Mercato coperto, stop demolizione. Lavori per stralci e nuova gara

Dopo il definitivo stop al progetto di ricostruzione del Mercato coperto proposto dalla Renco Valore, l’amministrazione comunale di Rimini cambia strategia. Niente demolizione e nuovo edificio, ma una ristrutturazione dell’attuale struttura, da realizzarsi per stralci, evitando così la delocalizzazione degli operatori. La decisione è stata annunciata dall’assessore alle Attività produttive Juri Magrini (foto) nel corso del consiglio comunale, rispondendo a un’interrogazione del consigliere leghista Matteo Zoccarato.

Il progetto originario, presentato nel marzo 2022 in partenariato pubblico-privato, prevedeva l’abbattimento dell’edificio esistente e la costruzione ex novo di un nuovo mercato, con lo spostamento provvisorio degli operatori nell’area del parcheggio Settebello. Ma il piano ha incontrato ostacoli insormontabili: pareri negativi della Soprintendenza e dello Sportello per le attività economiche hanno portato la Conferenza dei servizi a bloccarne l’iter. A complicare la situazione, la richiesta del proponente di un incremento di oltre 4 milioni di euro rispetto al piano economico originario.

"Coinvolgere i privati non è un problema – ha dichiarato Magrini – ma devono esserci le condizioni tecniche per farlo". Il Comune, non potendo più rinnovare la convenzione con il Consorzio degli operatori, ha assunto la gestione diretta del Mercato coperto dal 1° gennaio, affidando ad Anthea la manutenzione e garantendo continuità operativa senza aggravi di costi per gli operatori.

Intanto si apre un nuovo capitolo. Nelle prossime settimane sarà pubblicata una gara per individuare un gestore tramite un accordo quadro di quattro anni, che accompagnerà il mercato anche durante le fasi della ristrutturazione. Gli uffici comunali sono al lavoro per valutare lo stato dell’immobile e definire gli interventi necessari, che potranno partire a seguito delle opportune verifiche tecniche.

Il fallimento del progetto con Renco Valore non è costato solo tempo, ma anche risorse: 90.000 euro spesi dall’amministrazione per le verifiche progettuali, di cui 40.000 per il professionista incaricato in Conferenza dei servizi e 50.000 per controlli di compatibilità. Tuttavia, non è andato perso il contributo regionale da 1,6 milioni di euro, inizialmente destinato alla realizzazione del nuovo mercato. I fondi saranno ora utilizzati per ampliare la sede esistente del Centro per l’impiego.

"La nostra opposizione era tecnica, non politica – ha commentato Zoccarato –. Il progetto era sbagliato e siamo contenti che sia stato fermato. Ma resta l’amarezza per gli errori commessi. Anche il progetto sulla Novarese, sempre con la stessa società, è fallito: servono valutazioni serie".

Mario Gradara