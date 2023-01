Mercato del lavoro, segnali positivi: cala la disoccupazione

Aumenta di 1,9 punti il tasso di occupazione (15-64 anni) e, contestualmente, scende di 4,5 punti il tasso di disoccupazione. Sono gli ultimi dati, confortanti, sul mercato del lavoro in provincia di Rimini diffusi dalla Camera di commercio della Romagna. Il tasso di occupazione è passato dal 63,6% nel secondo trimestre 2021 al 65,5% nel secondo trimestre 2022, mentre la disoccupazione è scesa dal 9,6% al 5,1%. Nel confronto con Emilia Romagna e Italia, il tasso di occupazione è più basso del dato regionale (69,1%) e superiore a quello nazionale (59,6%) mentre il tasso di disoccupazione risulta pari alla media regionale (5,1%) e inferiore al dato nazionale (8,6%).

Buona la crescita annua del tasso di occupazione femminile (+3,6 punti percentuali), che si attesta al 59,6%, mentre risulta sostanzialmente stabile quello maschile (71,4%).

Riguardo al tasso di disoccupazione, inoltre, pur in calo per entrambi i generi, quello femminile vede azzerato completamente il divario con quello maschile: si riscontra una percentuale del 5,1% in entrambi i casi.